هيئة السياحة تطلق جائزة أفضل منشأة بـ«موسم الطائف»

الطائف – فريق التحرير

أعلنت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، اليوم الاثنين، إطلاق جائزة أفضل منشأة إسكان سياحي خلال «موسم الطائف» الذي يحمل شعار «مصيف العرب»، ويبدأ من 1 أغسطس المقبل.

وأوضحت هيئة السياحة، أن إطلاق الجائزة يأتي بهدف رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للزوار والسياح؛ سعيًا للوصول إلى أفضل المستويات في قطاع الإسكان السياحي بمحافظة الطائف.

وأضافت أن الجائزة تشمل فئات قطاع الإسكان السياحي «الفنادق، الشقق الفندقية، الفلل الفندقية، الفلل الفندقية التراثية، الوحدات السكنية المفروشة، المنتجعات، النزل السياحية، النزل الزراعية، المخيمات البيئية السياحية» وسيتم اختيار الفائزين من المنشآت بناء على معايير تتم إدارتها من خلال خبراء متخصصين في مجال السياحة والضيافة والصناعة بشكل عام.

وأشارت هيئة السياحة إلى أنه لمعرفة تفاصيل أكثر حول الجائزة والمشاركة فيها عبر الرابط التالي:

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وتفقد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، رئيس لجنة موسم الطائف، أحمد بن عقيل الخطيب، المواقع التي سوف تشهد انطلاقة موسم الطائف.

وأكد الخطيب أن المملكة تسعى من خلال «موسم الطائف» وبقية المواسم السعودية، إلى ترسيخ مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية، وتأكيد مكانة الطائف تاريخيًا وحضاريًا، وما تملكه من تنوع ثقافي ومقومات طبيعية تتعلق بجمال الطقس ووفرة المنتوجات، الأمر الذي يجعلها تستحق أن تكون «مصيف العرب».

وتابع قائلًا: إن موسم الطائف في أتم جاهزية لاستقبال الأسر، وهو يتضمن حزمة من الفعاليات الترفيهية والثقافية النوعية في كل أنحاء الطائف، لافتًا النظر إلى أن الموسم اعتمد على التفاعل الإيجابي مع مجتمع الطائف، وساهم في توفير فرص وظيفية موسمية للشباب والفتيات، كما أنه أوجد مناخًا لزيادة الفرص الاستثمارية لرواد الأعمال في المنطقة، وكذلك الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

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