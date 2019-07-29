بالصور.. وزير التعليم يوجه بتوفير كامل التجهيزات لانطلاق العام الدراسي

وجه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، بتوفير كامل التجهيزات والاحتياجات لانطلاق العام الدراسي، والتأكد من جاهزية قطاعات الوزارة لذلك، في ظل دعم القيادة الرشيدة السخي للتعليم.

جاء ذلك في اجتماع موسع عقده الوزير مع قيادات الوزارة ومديري إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات والرؤساء التنفيذيين لشركات تطوير استعدادات الوزارة للعام الدراسي الجديد؛ حيث تناول الاجتماع مستوى الجاهزية في المناطق كافة.

وتناول وزير التعليم مراحل العمل المتعلقة بالمباني والتجهيزات، والاحتياج الوظيفي، وإجراءات القبول والتسجيل، مؤكدًا وضع الحلول لتسريع العمل وإنجازه في شتى المجالات المرتبطة بالعملية التعليمية، ووقوف لجان الرصد والمتابعة ميدانيًّا على واقع الأعمال المقرر إنجازها في جميع إدارات التعليم.

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واعتبر وزير التعليم نجاحات البرامج الصيفية المتعلقة بالطلاب ببرنامج «إجازتي»، والموجهة للمعلمين والمعلمات ضمن برامج التدريب الصيفي؛ امتدادًا للاستعدادات المبكرة لانطلاقة عام دراسي جديد؛ لكونها محفزًا ومحركًا إيجابيًّا، مشيدًا بالحماس الواضح بالبرامج التدريبية التي يقدمها المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي، وتجاوز عدد المسجلين خلال الصيف الحالي ١٩٠ ألف معلمٍ ومعلمةٍ.

كما أشاد آل الشيخ بالجهود المبذولة وانعكاساتها الإيجابية والمتزامنة مع توجهات وزارة التعليم بشأن التطوير المهني للمعلم والمعلمة، وصقل المواهب وتنميتها للطلاب والطالبات، منوهًا بأهمية استثمار هذه المناشط من قبل إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة، لبناء مفاهيم ثقافية تتجاوز الفصل والمدرسة، وتؤسس لثقافة وطنية تخدم التعليم والمجتمع.

ودعا الوزير إلى استثمار المتاح بالإدارات من كوادر إعلامية بإمكانها صناعة محتوى إعلامي إيجابي يعزز هذه المناشط وأدوارها التي تؤديها للطالب والمعلم، والتوسع في عكس صورة حقيقية للتعليم بالمملكة، وبرامجه وإنجازاته، بما يلائم الأطر التنظيمية للعمل الإعلامي بالوزارة.