الجلاجل متحدثًا رسميًا لهيئة الهلال الأحمر بالرياض

أعلنت هيئة الهلال الأحمر السعودي، عن تكليف مدير إدارة الاتصال المؤسسي بفرع الهيئة بمنطقة الرياض ياسر محمد الجلاجل، متحدثًا رسميًا بالمنطقة.
ويأتي قرار تكليف الجلاجل تماشيًا مع سياسة الهيئة للرد على استفسارات الإعلاميين والإعلاميات من كافة وسائل الأعلام المختلفة، ورغبة من الهيئة في بناء جسر تواصل بينها وبين وسائل الأعلام بما يتسم بالشفافية والوضوح في الطرح الإعلامي.
وأعربت هيئة الهلال الأحمر السعودي، عن أملها من الإعلاميين والإعلاميات في الحصول على معلومات وأخبار فرع الهيئة بمنطقة الرياض من خلال تواصلهم مع المتحدث الرسمي عبر البريد الإلكتروني [email protected]
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