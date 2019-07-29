«الصحة» تدشن «إحالتي» بمستشفيات المشاعر على مدار الساعة

دشنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، برنامج «إحالتي» للإحالات الطبية بالمشاعر المقدسة.

والبرنامج نظام إلكتروني يُسهل إجراءات إحالة المرضى بين مستشفيات المنطقة أو بين المديريات على مستوى المملكة، وتتم من خلاله عملية الإحالة إلكترونيًّا بين المستويات الصحية المختلفة: «أولية، ثانوية، تخصصية، مرجعية»، وفقًا للقرار الطبي لعدم توافر الخدمة الطبية أو عدم توافر سرير للمريض، وكذلك بما يتوافق مع الحالة الطبية للمريض عند وصوله إلى المستشفى.

وتقسم أنواع الإحالات إلى «إنقاذ الحياة ويتم قبولها فورًا حسب الأقرب جغرافيًّا مع توافر الخدمة الطبية اللازمة، وحالات طارئة تستغرق أقصى وقت 12 ساعة قبل اتخاذ الإجراء المناسب، وحالات منومة تستغرق 24ساعة».

يذكر أن «الصحة» هيأت لموسم حج هذا العام 1440هـ عددًا من المستشفيات والمراكز الصحية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة؛ وذلك بتجهيز 25 مستشفى، و156 مركزًا صحيًّا، فيما يشارك 30 ألفًا من منسوبي «الصحة»، إضافة إلى خمسة آلاف سرير للتنويم في المستشفيات، كما جهزت 18 نقطة طبية في قطار المشاعر، بجانب تجهيز 180 سيارة إسعاف، فيما هيأت 17 مركزًا للطوارئ على جسر الجمرات.