ملك الأردن يعزي خادم الحرمين في وفاة الأمير بندر

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الاثنين، اتصالًا هاتفيًّا من الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، عبَّر فيه عن عزائه ومواساته في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- سائلًا الله أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة وأبناء الفقيد الصبر والسلوان.

وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره ملك المملكة الأردنية الهاشمية على مشاعره الأخوية وتعازيه ومواساته في الفقيد رحمه الله.

وكان الديوان الملكي قد أعلن، مساء أمس الأحد، وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود.

وجاء في بيان الديوان الملكي: «انتقل إلى رحمة الله -تعالى- هذا اليوم الأحد الموافق 25/11/1440هـ صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود»، موضحًا أنه سيُصلى عليه -إن شاء الله- بعد صلاة العشاء اليوم الاثنين بالمسجد الحرام في مكة المكرمة».