«أمانة عسير» تغلق 150 منشأة مخالفة وتُتلف 5854 ألف كجم من مواد غذائية فاسدة

أتلفت أمانة منطقة عسير و بلدياتها التابعة لها، أكثر من خمسة آلاف كجم من المواد الغذائية الفاسدة، وذلك ضمن جهود الأمانة لضمان سلامة أسواقها.

وقال أمين منطقة عسير، الدكتور وليد الحميدي، إن الجهود المبذولة عبر حملة «الرقابة البلدية» التي تقوم بها الأمانة و بلدياتها؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت التجارية؛ لتعزيز السلامة الغذائية مما سيسهم في تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين .

وأكد الحميدي أن الأمانة أتلفت نحو 5854 ألف كجم من المواد الغذائية الفاسدة، إضافة لضبط نحو 1172مخالفة، بجانب إغلاق 150 منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية و المهنية، وذلك بعد أكثر من 2076 جولة ميدانية قام بها المراقبون .

فيما تنوعت المخالفات الصحية المرصودة على المنشآت ما بين تدني مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع، وسوء تداول وتخزين الأطعمة، فضلاً عن مخالفة انتهاء التراخيص ومخالفة الاشتراطات المعمول بها وغيرها من المخالفات.

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وأشار أمين عسير إلى أن أنه تم تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت التجارية و الصحية؛ للتأكد من سريان مفعول الرخص وضمان عدم مخالفة تلك المنشآت للأنظمة البلدية المعمول بها .

و تأتي تلك الجهود في إطار سعي الأمانة لرفع جودة المنتجات الغذائية والمواد التسويقية المختلفة، إضافة لدعم وتطوير آليات وإجراءات الرقابة البلدية وتأكيد تفعيل جميع اللوائح والاشتراطات.

وشملت الجولات التفتيشية العديد من المنشآت التجارية و الصحية و المهنية والمنشآت المتعلقة بالصحة العامة .

ودعت أمانة منطقة عسير جميع المواطنين والمقيمين بالتعاون مع الأمانة والبلديات التابعة لها بالإبلاغ عن أي ملاحظات عبر خدمة البلاغات الموحدة 940 .