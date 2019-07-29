الهلال الأحمر يوضِّح ملابسات اصطدام سيارة بعامود إنارة ويعلن عدد المصابين

كشف الهلال الأحمر بجازان، تفاصيل حادثة اصطدام مركبة بعامود إنارة في منتصف الطريق بجازان، عقب انحراف سيارة مسرعة تجاهها، ما أسفر عن وقوع حالات إصابة.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بجازان، بيشي الصرخي: إنَّ غرفة العمليات تلقت صباح اليوم، بلاغًا عند الساعة (١٠٫٢٥) عن وجود حادث تصادم بين سيارتين على طريق (صبيا- جيزان) بالقرب من إدارة الطوارئ، وإنَّ في موقع الحادث عدد من حالات الإصابة.

وأضاف الصرخي، أنَّه على الفور تمَّ توجيه فرقتي إسعاف إلى مكان الحادثة، مضيفًا أنَّه عند وصولهما، وجدت في الموقع حالة واحدة لديه إصابة متوسطة تمَّ تقديم الخدمة الإسعافية للمصاب ونقله إلى مستشفى صبيا العام لتلقي العلاج.

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وتابع الصرخي قائلًا: إنَّه بحسب إفادة المتواجدين في موقع الحادث، كان هناك ثلاث حالات إصابة، تمَّ نقلها عن طريق المواطنين إلى المستشفى قبل وصول الفرق الإسعافية لمباشرة الحادث.

وحذّر المتحدث باسم الهلال الأحمر بجازان، سائقي السيارات والمركبات من السرعة الزائدة، وطالبهم بتوخي الحذر والتقيد بالسرعة المحددة وبأنظمة المرور وإرشاداته تفاديًا لوقوع الحوادث وسلامة عابري الطريق.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا في وقت سابق اليوم، فيديو لقائد متهوِّر تجاوز سيارتين وانحرف نحو إحداها وأجبرها على الاصطدام بعامود إنارة في منتصف الطريق.