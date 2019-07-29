مدني العاصمة المقدسة يتابع جاهزية أنظمة الوقاية من الحريق بفنادق الحجاج

كثَّفت قوات الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة ممثلة في إدارة السلامة، جولاتها الميدانية بمنشآت إيواء الحجاج بالمنطقة المركزية؛ للتأكد من جاهزية أنظمة إطفاء الحريق والرش الآلي والإنذار.

كما شملت الجولات الميدانية تفقد فرق الإشراف الوقائي بحضور متخصصي سلامة المنشآت، وتم فحص عناصر الأمان والسلامة بالمصاعد والسلالم الكهربائية والتأكد من جاهزية وفعالية مضخات الحريق وأنظمة الإطفاء التلقائية واليدوية، وشهدت الجولة الكشف على مصادر الطاقة الكهربائية الاحتياطية داخل الفنادق للتأكد من عملها في حال انقطاع التيار الكهربائي العمومي.

وأوضح المقدم المهندس فواز الزايدي مدير إدارة السلامة بالعاصمة المقدسة، أن الجانب الوقائي من أهم جوانب الخطة التنفيذية للإدارة العامة للدفاع المدني، حيث يتم التأكد من توفر وجاهزية اشتراطات ومتطلبات السلامة والوقاية والحماية من الحريق في كافة المواقع التي يرتادها ضيوف الرحمن.

وأكد الزايدي وجود خطة تفصيلية أثناء الموسم للوقوف على جاهزية تلك الأنظمة، وعدم وجود مخاطر وملاحظات قد تؤثر على سلامة ضيوف الرحمن، مشيرًا إلى تكثيف الدور الرقابي لرصد بعض المخالفات في المباني سواء المتعلقة بوجود عوائق أمام مخارج الطوارئ أو الطبخ العشوائي بالممرات أو بعض الممارسات التشغيلية الخاطئة التي قد تؤثر على سلامة مرتادي تلك المنشآت.

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وأضاف مدير إدارة السلامة أن المخالفات سيتم التعامل معها بالإزالة الفورية لمسببات للحوادث وضبط المخالفات المرصودة، ومن ثم إحالتها إلى لجنة النظر في مخالفات نظام ولوائح وتعليمات الدفاع المدني لاتخاذ الإجراءات المناسبة، موضحاً أن مستوى الوعي تزيد بفضل البرامج التثقيفية والتوعوية والجولات الميدانية المستمرة للإشراف الوقائي مما أدى إلى تقليص المخالفات، منوهًا بأن جميع الجهود والإجراءات المبذولة لتوفير أقصى درجات السلامة لضيوف الرحمن تستهدف تأدية شعائرهم بكل يسر.

من جانبه، أكد الرائد مجدي الغشمري مدير مركز السلامة الميدانية بالعزيزية، استمرار تكثيف الزيارات الميدانية للمنشآت بتوزيع النطاق الجغرافي لمركز السلامة الميداني إلى عدد من المربعات وتغطيتها بمجموعات الإشراف الوقائي لضمان سلامة الحجاج.

وأشار الغشمري، إلى إجراءات التأكد من توفر كافة متطلبات ووسائل السلامة داخل المنشآت، بالإضافة إلى التحقق من تصاريحها عبر خدمة سلامتي الإلكترونية لإصدار التصاريح، مع متابعة بلاغات السلامة الواردة سواء عن طريق المركز الوطني للعمليات الأمنية الموحدة ٩١١ أو عن طريق خدمة سلامتي للبلاغات التي تسهل على مقدم البلاغ تمريره بشكل إلكتروني ومعالجته بالفرق الميدانية.