مليون أضحية تستوعبها الثلاجة العملاقة بالحج

أنهى مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي إنجاز 10 مشاريع تطويرية، منها تحديث أنظمة التبريد والنقل استعدادا لموسم حج 1440، لرفع كفاءة العمل وتوفير المزيد من التسهيلات لحجاج بيت الله الحرام.

وجهز المشروع أيضا الثلاجة العملاقة التي خصصت لاستيعاب أكثر من مليون ذبيحة، ويتم من خلالها استخدام أفضل الوسائل للحفاظ على صلاحية اللحوم.

وتعمل بنظام مراقبة آلي وفق أعلى معايير السلامة، ويتم النقل لها وتعبئتها بنظام آلي «يبدأ بالسلخ والتقطيع والتنظيف وينتهي بثلاجات الحفظ، حتى يتم توزيعها على المستحقين في أنحاء العالم بدءًا بفقراء الحرم.

من جهته، أوضح نائب المشرف العام على المشروع للعمليات، الدكتور عمر بن عبدالله عطية، أن المشاريع التطويرية تهدف إلى رفع كفاءة العمل والتسهيل على حجاج بيت الله الحرام، ومن أهم المشاريع التطويرية التي تمت هذا العام استبدال سيور المخلفات بمجزرة المعيصم رقم 2 و3، بالإضافة إلى استبدال المحولات الكهربائية بمجزرتي المعيصم رقم (2)، (3)، لافتا إلى أنه تم عزل أرضية الثلاجات بمجزرتي المعيصم رقم (2)، (3) المطوّرتين وفق أعلى التقنيات الحديثة. وأضاف «إن أبرز الأعمال المنجزة لهذا العام بمنطقة المجازر هي استبدال أنابيب مياه المكثّفات التبخيرية بوحدات المجزرة الحديثة، وكذلك استبدال كامل ضواغط التبريد بتقنيات يابانية فائقة الأداء بمجزرتي المعيصم رقم (2)، (3) المطوّرتين، وتحديث أجهزة الحماية بمحطات الجهد المتوسط بوحدات المجزرة الحديثة. فيما تم إجراء التجهيزات الكهربائية اللازمة لتوصيل مولّدات الطوارئ، وتبعه أيضا تطوير نظم التحكم والتشغيل لجنازير الغسيل والوزن الآلي».

ونوه عطية بأن ثلاجات المشروع العملاقة تعد من الأكبر حول العالم بطاقة استيعابية تصل لأكثر من مليون ذبيحة، وتعمل بحسب نائب المشرف وفق أعلى معاير التبريد الصناعي، ومجهزة للحفظ ضمن اشتراطات صحية محددة، وتدار وتراقب بشكل آلي، وتنقل لها النسك عبر خطوط آلية.