السعودية اليوم / وزير الخارجية السنغالي يودع حجاج بلاده بحضور سفير المملكة لدى السنغال



داكار 26 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 29 يوليو 2019 م واس

ودع وزير الخارجية السنغالي أمادو با ، حجاج بلاده في مطار العاصمة داكار متوجهين إلى المملكة العربية

وفي كلمة بهذه المناسبة قال السفير الدوسري : "إن المملكة العربية السعودية تولي جُل اهتمامها لخدمة حجاج بيت الله الحرام، القادمين من جميع أنحاء العالم، مؤكدًا حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على تذليل الصعوبات كافة لحجاج بيت الله من أجل أن يؤدّوا فريضتهم بكل سهولة.

من جانبه شكر وزير الخارجية السنغالي أمادو با ، المملكة على ما تبذله من جهود وإنجازات على مختلف الأصعدة لاستقبال الحجاج من جميع بقاع العالم بكل حفاوة.

// انتهى //

19:39ت م

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داكار 26 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 29 يوليو 2019 م واسودع وزير الخارجية السنغالي أمادو با ، حجاج بلاده في مطار العاصمة داكار متوجهين إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة حج هذا العام، وذلك بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السنغال فهد بن علي الدوسري، وعدد من المسؤولين بالحكومة السنغالية.وفي كلمة بهذه المناسبة قال السفير الدوسري : "إن المملكة العربية السعودية تولي جُل اهتمامها لخدمة حجاج بيت الله الحرام، القادمين من جميع أنحاء العالم، مؤكدًا حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على تذليل الصعوبات كافة لحجاج بيت الله من أجل أن يؤدّوا فريضتهم بكل سهولة.من جانبه شكر وزير الخارجية السنغالي أمادو با ، المملكة على ما تبذله من جهود وإنجازات على مختلف الأصعدة لاستقبال الحجاج من جميع بقاع العالم بكل حفاوة.// انتهى //19:39ت م0222

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