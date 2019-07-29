السعودية اليوم / سمو أمير حائل يرأس اجتماع اللجنة الإشرافية العليا للتوطين في المنطقة



حائل 26 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 29 يوليو 2019 م واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل في صالة الاجتماعات بمكتبه في الإمارة اليوم, اجتماع اللجنة الإشرافية العليا لبرنامج التوطين في المنطقة, بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة, ووكيل الإمارة المساعد مطلق بن محمد العتيبي.

وفي مستهل الاجتماع أكد سموه أهمية التنسيق والتكامل بين الجهات لتطبيق وتنفيذ خطط التوطين المستهدفة في المنطقة، حاثاً على مضاعفة الجهود تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030.

إثر ذلك جرى استعرض خطط التوطين المستهدفة بالمنطقة وآليات العمل المتخذة وسبل رفع مستوى الأداء إلى الأفضل.

وفي نهاية الاجتماع جرى اتخاذ عدد من التوصيات التي ستعزز العمل التكاملي بين مختلف الجهات المعنية بالتوطين في المنطقة .

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19:21ت م

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