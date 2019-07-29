السعودية اليوم / وزارة الحج والعمرة تدعو مرشحيها على الوظائف الإدارية مراجعة إدارة الموارد البشرية



جدة 26 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 29 يوليو 2019 م واس

دعت وزارة الحج والعمرة مرشحين، و 38 مرشحة من المتقدمين والمتقدمات على الوظائف الإدارية لوزارة الحج والعمرة التي جرى الإعلان عنها بتاريخ 22 /09/ 1440هـ ، لمراجعة المقر الرئيس للوزارة بمكة المكرمة حي الحمراء "الإدارة العامة للموارد البشرية" ، اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 27 /11/ 1440ه إلى يوم الخميس الموافق 29 /11/ 1440هـ.، وذلك لاستكمال إجراءات ترشيحهم لمباشرة مهام وظائفهم ، مصطحبين معهم الوثائق المطلوبة.

من جانبه أوضح مدير عام الشؤون المالية بوزارة الحج والعمرة خالد القزلان ، أن إجراءات المرشحين والمرشحات التي أعلنت أسمائهم تمت مفاضلتهم حسب ما ورد في الإعلان ، والأفضلية لغير التربويين ثم التربويين ، وذلك بناءً على عناصر المفاضلة والمتمثلة في المؤهل العلمي ، وأقدمية التخرج ، واجتياز المقابلة الشخصية.

وأهاب القزلان بأن من لم يحضر لاستكمال إجراءات ترشيحه خلال فترة الترشيح سيعتبر ذلك عدولاً منه عن رغبته في التوظيف ، مطالباً المرشحين والمرشحات إحضار الوثائق المطلوبة بينها أصل الهوية الوطنية مع نسخة منها ، و 4 صور شمسية مقاس 4*6 ذو خلفية بيضاء ، والعنوان الوطني ، والحساب البنكي ، إضافة إلى أصل وثيقة التخرج مع نسختين منها ، موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج ، ومعادلة الشهادة العلمية الصادرة من وزارة التعليم لخريجي المؤسسات التعليمية من خارج المملكة ، ونسخة من كشف الدرجات, بالإضافة إلى مفاتيح المعدل.

// انتهى //

19:10ت م

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