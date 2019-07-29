السعودية اليوم / سمو أمير حائل يستقبل سفير جمهورية نيبال



حائل 26 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 29 يوليو 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل في مكتبه بالإمارة اليوم, سفير جمهورية نيبال لدى المملكة الدكتور ماهيندرا براساد سنغ راجبوت والوفد المرافق الذي يزور المنطقة.

وفي مستهل الاستقبال رحب سموه بسفير جمهورية نيبال لدى المملكة, مؤكداً عمق العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين.

من جانبه قدم السفير النيبالي، شكره وتقديره لسمو أمير منطقة حائل على حفاوة الاستقبال، مؤكداً أن المملكة شريكٌ مهم لجمهورية نيبال بما تقدمه من مساعدات إنسانية واقتصادية، ومشروعات تنموية مشتركة، معرباً عن تقدير بلاده لإسهامات المملكة، وما تقوم به من جهود لتسهيل رحلة الحجيج النيباليين، وما وفرته من تسهيلات منذ اللحظة الأولى لقدومهم لأرض المملكة، وحتى لحظة مغادرتهم، عبر خدمات متنوعة تقدم بأعلى مستويات الجودة .

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18:49ت م

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