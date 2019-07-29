الكويت والسودان تعزيان القيادة في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز

2019-07-29

متابعات الخليج 365 - واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، برقية عزاء من رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح برهان، في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبد العزيز آل سعود – رحمه الله -.

وأعرب الفريق برهان عن أصدق التعازي والمواساة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد والأسرة المالكة والشعب السعودي في وفاة الفقيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

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من جهة أخرى تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم برقية عزاء من الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الكويت عبر خلالها عن خالص تعازيه وصادق مواساته لوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود.

كما بعث الشيخ ناصر الصباح برقية عزاء ومواساة لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته لوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود.

ودعا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم الاسرة المالكة والشعب السعودي جميل الصبر وحسن العزاء.

كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم، برقية عزاء من نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق محمد حمدان دقلو – حميدتى- في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبد العزيز آل سعود – رحمه الله -.

وأعرب الفريق حميدتى عن أصدق التعازي والمواساة لسمو ولي العهد والأسرة المالكة والشعب السعودي في وفاة الفقيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.