أيتام الطائف في ضيافة سماحة المفتي

جدة - عمرو شويل الطائف -الخليج 365 -عبدالله العازمي

استضاف مفتي عام المملكة سماحة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ صباح أمس الأحد في مكتبة عدداً من أيتام محافظة الطائف التابعين لجمعية رعاية الأيتام بالطائف “كهاتين” حيث كان بصحبتهم نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية مناحي الغرمول.

استمع الأيتام خلال الزيارة لكلمة من سماحة المفتي حثهم فيها على التمسك بكتاب الله و الحذر من الفتن و شكر الدور الذي توليه حكومة خادم الحرمين في دعم الجمعيات الخيرية التي تقوم على رعاية هذه الفئة الغالية.

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وفي نهاية الزيارة عبر الأيتام عن سعادتهم بهذه الزيارة شاكرين لسماحته حسن الاستقبال و النصيحة.

تخلل البرنامج زيارة سماحة الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء والسلام عليه.

وقال مناحي الغرمول، إن الجمعية حريصة بجانب برامج الدعم المالي على تقديم برامج تربوية و ثقافية و اجتماعية تهدف من خلالها إلى ربط الناشئة من أيتام الجمعية بعلماء و رموز هذا الوطن وتحصينهم ضد الانحراف.

يذكر أن جمعية رعاية الأيتام بالطائف “كهاتين” تكفل ما يقارب خمسة الاف يتيم و يتيمة تقدم لهم الرعاية المادية و الاجتماعية محققةً رؤية المملكة ٢٠٣٠ بتوفير حياة كريمة لفئة غالية من فئات المجتمع.