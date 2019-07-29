الان تتابع القبض على وافد ابتز فتاة في أبها والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 10 دقائق - 7:18 م, 29 يوليو 2019 م التعليقات: 0 ألقت الجهات الأمنية في أبها القبض على وافد ابتز فتاة. وأعلنت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عن تعاون وتنسيق أمني مع شرطة مدينة أبها، ما أسفر عن القبض على الوافد.

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