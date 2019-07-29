الان تتابع القبض على المتسبب في حادث طريق “صبيا- جازان” المروّع (فيديو) والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ألقت الجهات الأمنية بمنطقة جازان القبض على سائق متهور تسبب في حادث شنيع على طريق “صبيا – جازان”، راح ضحيته أحد المارة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحادث الشنيع ووثّقه قائد مركبة سالكة للطريق.

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