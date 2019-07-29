“قياس قدرات” رابط التسجيل في اختبار قدرات الطالبات Qiyas لخريجات الثانوية

أعلن المركز الوطني للقياس، عبر موقعه الإلكتروني صباح اليوم الإثنين، عن فتح باب التسجيل في اختبار قياس القدرات العام للطالبات في مرحلة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، حيث إن الاختبار يعد من أهم الأشياء بالنسبة لكافة الطلاب والطالبات الراغبين في الإلتحاق بالجامعات السعودية في العام الدراسي الجديد، والذي تطلبه كافة الجامعات السعودية من الطلاب.

ويجب على الراغبين والراغبات في الالتحاق بالجامعات السعودية في العام الدراسي المقبل، اجتياز اختبار قياس القدرات العامة من أجل الترشيح للحصول على مقعد في الجامعة في العام الجامعي الجديد بالمملكة العربية السعودية، وذلك عقب اجتياز الثانوية العامة.

الجدير بالذكر أن إجراء اختبار قياس القدرات العامة سوف يكون ابتداء من اليوم الإثنين، وسوف يتم فتح باب القبول والتسجيل في الامتحان الورقي في الساعات القليلة المقبلة.

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وبدأ التسجيل في اختبار قياس القدرات العامة للمرحلة الأولى للبنات، ابتداء من اليوم الاثنين، وذلك حتى شهر يناير المقبل، كما إن التسجيل للذكور مازال متاح في الوقت الحالي، والذي انطلق في 22 يوليو الحالي، على أن يكون الاختبارات في يوم 28 فبراير المقبل.

رابط التسجيل في اختبار قدرات الطالبات

وكشف المركز الوطني للقياس، أن التقديم لإجراء اختبار قدرات الطالبات في العام الحالي، من خلال الرابط التالي: من هنا، وذلك من خلال الموقع الرسمي للمركز، حيث إن اختبار القدرات العامة، هو اختبار يساعد في قياس القدرات الخاصة لكافة الطلاب.