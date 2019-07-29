، الجهات الأمنية تضبط المتسبب بحادث "طريق صبيا- جازان" ،

محمد بن مسعود - الدمام - وثّقه قائد مركبة سالكة للطريق عبر مقطع على "سناب شات"

ضبطت الجهات الأمنية بمنطقة جازان السائق المتهور الذي تسبب بالحادث الشنيع الذي شهده طريق صبيا جازان، ووثّقه قائد مركبة سالكة للطريق، عبر مقطع فيديو صوره عبر تطبيق "سناب شات" بسبب السرعة الجنونية؛ راح ضحيته أحد سالكي الطريق.

وكشف الهلال الأحمر لـ"الخليج 365" عن تفاصيل الحادث الذي شهده الطريق الرابط بين محافظة صبيا ومدينة جازان اليوم، والذي كان مروعاً، ورصدته كاميرا شخص كان يسير في الطريق نفسه.

وقال المتحدث باسم الهلال الأحمر في جازان بيشي الصرخي، إن غرفة العمليات تلقت صباح اليوم عند الساعة 10:25 بلاغاً عن وجود حادث تصادم بين سيارتين على طريق صبيا- جازان، وأن في موقع الحادث عدداً من الحالات، وعلى الفور تم توجيه فرقتين إسعافيتين.

وتابع: "عند وصولهما وُجِدت في الموقع حالة واحدة لديها إصابة متوسطة تم تقديم الخدمة الإسعافية للمصاب، ونقله إلى مستشفى صبيا العام لتلقي العلاج".

واختتم قائلا: "حسب إفادة الموجودين في موقع الحادث فإن هناك ثلاث حالات تم نقلها عن طريق المواطنين إلى المستشفى قبل وصول الفرق الإسعافية لمباشرة الحادث".

وكان مقطع الفيديو كشف خروج مركبة من الاتجاه الأيمن إلى الأيسر مسرعة من بين السيارات، واحتكاكها بمركبة من نوع "هايلوكس" احتكاكاً بسيطاً، ما تسبب باختلال توازن المركبة وارتطامها بعمود إنارة واندفاعها باتجاه الطريق المقابل، وتبين لاحقاً اصطدامها بمركبة في الطريق المقابل.