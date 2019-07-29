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محمد بن مسعود - الدمام - أصدر مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة حائل المهندس فهد بن عبدالعزيز اليحيى، اليوم، قراراً يقضي بترقية الفني الزراعي بشير بن سلامة التميمي، إلى المرتبة التاسعة بالفرع.
وعبّر "التميمي" عن شكره وتقديره لوزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن عبدالمحسن الفضلي، ومدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بحائل، المهندس فهد بن عبدالعزيز اليحيى، متمنياً أن يكون على قدر الثقة لخدمة الوطن.
29 يوليو 2019 - 26 ذو القعدة 1440 06:31 PM
أصدر مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة حائل المهندس فهد بن عبدالعزيز اليحيى، اليوم، قراراً يقضي بترقية الفني الزراعي بشير بن سلامة التميمي، إلى المرتبة التاسعة بالفرع.
وعبّر "التميمي" عن شكره وتقديره لوزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن عبدالمحسن الفضلي، ومدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بحائل، المهندس فهد بن عبدالعزيز اليحيى، متمنياً أن يكون على قدر الثقة لخدمة الوطن.
، "التميمي" إلى التاسعة بزراعة حائل ،
المصدر : الخليج 365
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