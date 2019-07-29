محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت إدارة نادي الوحدة التعاقد مع المدافع البنيني خالد أدينون لمدة سنتين قادماً من أميان الفرنسي. ويبلغ اللاعب من العمر 33 عاماً، وهو القائد لمنتخب بنين، وشارك في البطولة الإفريقية التي اختتمت مؤخراً في مصر. وسبق لأدينون تمثيل فرق لومان، أميان، باستيا الفرنسي وفريق أسيك العاجي. 29 يوليو 2019 - 26 ذو القعدة 1440 06:35 PM Advertisements "الوحدة" يتعاقد مع كابتن منتخب بنين "الوحدة" يتعاقد مع كابتن منتخب بنين أعلنت إدارة نادي الوحدة التعاقد مع المدافع البنيني خالد أدينون لمدة سنتين قادماً من أميان الفرنسي. ويبلغ اللاعب من العمر 33 عاماً، وهو القائد لمنتخب بنين، وشارك في البطولة الإفريقية التي اختتمت مؤخراً في مصر. وسبق لأدينون تمثيل فرق لومان، أميان، باستيا الفرنسي وفريق أسيك العاجي. الكلمات المفتاحية ، "الوحدة" يتعاقد مع كابتن منتخب بنين ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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