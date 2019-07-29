، "تعليم عنيزة" تقدم 16 حقيبة في برامج التدريب الصيفي ،

محمد بن مسعود - الدمام - 11 ألف ساعة تدريبية للمعلمين والمعلمات

قدمت إدارة التعليم بعنيزة، نحو 16 حقيبة تدريبية، استفاد منها أكثر من أربعة آلاف معلم ومعلمة، ضمن برامج التطوير المهني التعليمي الصيفية للعام 1440هـ.

وسخّر مركز التطوير المهني التعليمي من الكوادر العاملة في هذا الميدان في تصميم البرامج وبناء هذه الحقائب التدريبية، لضمان جودتها وفق المواصفات المطلوبة، ولتحسين الخدمة التدريبية المقدمة لشاغلي الوظائف التعليمية.

كما قام المركز بعدة إجراءات تطويرية في ذات السياق كاعتماد وتنفيذ مشروع التطوير المهني الصيفي، حيث جرى تقييم الحقيبة التدريبية من قبل لجنة مختصة من إدارة التدريب بالمنطقة أو المحافظة التعليمية، لإعطاء الموافقة الأولية على مطابقة الحقيبة التدريبية للمواصفات، ومن ثم إدراجها ضمن خطة البرامج الصيفية لهذا العام.

وفي إدارة التعليم بمحافظة عنيزة، جرى تقييم سبع حقائب تدريبية للبنين بناها مشرفون ومعلمون متخصصون في عدة مجالات، وتعددت مواضيع هذه الحقائب، حيث أقرت لجنة التقييم الحقائب التي تعنى بمجالات القيادة والتخطيط، وطرق التدريس، والتربية الخاصة، ومجال تقنيات التعليم، والتعلم الإلكتروني، كما استفيد من خريجي البرنامج النوعي في مجال نقل التجارب الدولية بالأساليب التدريسية الحديثة.

أما جانب البنات، فتم تقييم تسع حقائب تدريبية، بنتها عدد من المعلمات والمشرفات المتميزات بعد تأهيلهن وتدريبهم على برنامج إعداد الحقيبة، حيث تنوعت مجالات هذه الحقائب ما بين تعليم راشدين والتعلم الإلكتروني وتقنيات التعليم والمناهج وطرق التدريس، وبرنامج خبرات، والعلوم الشرعية والقيادة، وهذه الحقائب هي: (مهارات علمية في علم المواريث، القيادة التربوية وفق رؤية 2030، المعلم بين حقوقه وواجباته، أفضل عشر استراتيجيات في ضوء المنتدى الدولي للمعلمين، وقادة التغيير والتأثير، وتطبيق أحكام التجويد برواية حفص عن عاصم عن طريق الشاطبية، والتميز الوظيفي، والإنفوجرافيك المتحرك Vyond).

وجرى نشر جميع الحقائب لتعميم الاستفادة منها من قبل المدربين والمدربات في شتى مناطق ومحافظات المملكة مع حفظ الحقوق لمعديها.

كما انطلقت صباح أمس الأحد، المرحلة الرابعة والأخيرة من البرامج، خلال تقديم 154 برنامجاً تطويرياً نوعياً، بما يتوافق مع احتياجات المعلمين وتخصصاتهم، حيث يستفيد من هذه البرامج التي تقدم على عدة مراحل أكثر من أربعة آلاف من شاغلي الوظائف التعليمية.

ونفذت المرحلة الثالثة، التي جرت الأسبوع الماضي، العديد من البرامج التي استفاد منها شاغلو وشاغلات الوظائف التعليمية بالمحافظة، إذ تم تقديم 11312 ساعة تدريبية خلال تلك المرحلة، خلال 40 برنامجاً تدريبياً منها 20 برنامجاً في قطاع البنين، ومثلهم في قطاع البنات، حيث تقام برامج التدريب الصيفي في ثلاثة مواقع رئيسية هي: مدرسة الشيخ ابن سعدي للبنين، ومركز التدريب التربوي في مبنى "أ"، بالإضافة إلى مركز التدريب في مركز الموهوبات بمجمع الروغاني للبنات.

ويأتي في مقدمة البرامج النوعية التي اعتمدت وزارة التعليم، ممثلة بالمركز الوطني للتطوير المهني التعليم، إقامتها في مراكز التدريب الصيفي بإدارة تعليم عنيزة: "الإنفوجرافيك التعليمي، وتدريب معلمي تعليم الكبار، والتدريس الفعال، والأمن السيبراني، وإدارة الوقت، والتفكير الناقد".

ويتضمن الإطار التنظيمي لبرامج التدريب الصيفي، الصادر عن المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي، منظومة من الحوافز المقدمة للمدربين والمتدربين منها، احتساب الساعات التدريبية وحفظها في السجل الأكاديمي للمدرب والمتدرب، والحصول على شهادة معتمدة عن كل برنامج تدريبي خلال فترة التنفيذ، واعتماد عدد الساعات التدريبية في المفاضلة عند الترشيح لأعمال إشرافية أو قيادية في إدارة التعليم أو داخل المدرسة، وعند الترشيح لبرنامج التطوير النوعي "خبرات" والبرامج التطويرية الخارجية.