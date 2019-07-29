حج / مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية تجهز مركزا خاصا لاستقبال الحجاج الفرادى



مكة المكرمة 26 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 29 يوليو 2019 م واس

جهزت مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية بمتابعة واهتمام ودعم من وزارة الحج والعمرة مركزا خاصا لاستقبال حجاج الفرادى وذلك في نقطة الجموم يعرف بمركز "دفع العوائد" بهدف توفير الجهد والوقت على حجاج بيت الله الحرام .

وبين المشرف على إدارة الاستقبال والتفويج بالمؤسسة المطوف أحمد شطا، أن المركز خصص للحجاج الفرادى الذين قدموا للأراضي المقدسة دون أن يدفعوا الرسوم حيث يمكنهم من خلال هذا المركز تسديد الرسوم وفق شرائح الخدمات المقدمة لهم في مدة لا تتجاوز 5 دقائق، حيث تتفاوت الأسعار بحسب الخدمة المطلوبة من الحاج إلى جانب تمكينهم من إنهاء إجراءات مكاتب الخدمة الميدانية ومنحهم الأسوار الخاصة بهم توفيرا لوقتهم وجهدهم ، ليذهبوا لمساكنهم مباشرة دون المرور على مكاتب الخدمة الخاصة بهم كما كان في السابق.

وأفاد أن المؤسسة حرصت على توفير 4 شاشات كبيرة في المركز لبث رسائل توعوية يستفيد منها الحاج خلال تواجده، والتي تركز على جوانب الالتزام بالأنظمة وعدم مخالفتها والسير على الخطط التي وضعتها الدولة حرصا على سلامة وراحة ضيوف الرحمن كما جندت 90 موظفا مقسمين على ثلاث فترات لتغطية كامل اليوم إلى جانب 10 عربات وذلك لنقل أمتعة الحجاج بشكل مجاني، ووزعت الموظفين على 15 كاونترا مزود بقارئات ضوئية وكل المستلزمات التي تضمن سرعة إنهاء إجراءات الحاج وخدمته بأسرع وقت ممكن علاوة على وضع حافلتين لنقل الحجاج عند وجود الحالات الطارئة، من مبدأ خطط الطوارئ .

// انتهى //

18:31ت م

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