حج / رئيس بعثة حجاج الجزائر بالمدينة المنورة يثني على جهود المملكة في خدمة الحجاج



المدينة المنورة 26 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 29 يوليه 2019 م واس

أثنى رئيس بعثة حجاج الجزائر بالمدينة المنورة أحمد سليماني على جهود المملكة العربية

وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية "واس" : إنه يعمل منذ عشرون عامًا في بعثة حجاج الجزائر وفي كل عام من تلك الأعوام كان التطور والتقدم لما يصب في خدمة الحجاج والمعتمرين أمر واقع وملموس وأن ما تشهده المملكة من ازدهار وتطور للخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في كل سنة عن سابقتها بأنها صورة مشرقة للخدمات الجليلة التي هيأتها قيادة المملكة وتوجيهاتها السديدة لتسخير الطاقات البشرية والإمكانات المادية لتسهيل أداء ضيوف الرحمن منذ وصولهم إلى إكمال أداء فريضتهم.

وأضاف أن اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - بضيوف بيت الله الحرام وتأمين جميع السبل لراحتهم ليس غريبا وأن المملكة ركزت كل اهتمامها لخدمة الحجيج وقامت بتوفير أرقى الخدمات المختلفة منها الأمنية بتواجد رجال الأمن وبسط الأمن والأمان للحجاج أينما حلوا وكذلك الخدمات الصحية عبر كافة المراكز الصحية المحيطة بالمسجد النبوي الشريف والمستشفيات وتزويدها بأحدث التجهيزات الطبية في مختلف التخصصات.

وفي نهاية تصريحه قال سليماني : أتقدم بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن الحكومة الجزائرية والشعب الجزائري و الحجاج الجزائرين بعظيم الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ما يقدمونه من خدمات وتسهيلات لحجاج الجزائر بصفة خاصة ولحجاج بيت الله الحرام، بصفة عامة حمى الله المملكة حكومةً وشعباً.

// انتهى //

17:52ت م

0195



المدينة المنورة 26 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 29 يوليه 2019 م واسأثنى رئيس بعثة حجاج الجزائر بالمدينة المنورة أحمد سليماني على جهود المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - في رعاية الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن والمعتمرين والزوار لما يجدوه من اهتمام ورعاية على كل المستويات بما يسهل عليهم أداء نسكهم بكل يسر وسهولة.وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية "واس" : إنه يعمل منذ عشرون عامًا في بعثة حجاج الجزائر وفي كل عام من تلك الأعوام كان التطور والتقدم لما يصب في خدمة الحجاج والمعتمرين أمر واقع وملموس وأن ما تشهده المملكة من ازدهار وتطور للخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في كل سنة عن سابقتها بأنها صورة مشرقة للخدمات الجليلة التي هيأتها قيادة المملكة وتوجيهاتها السديدة لتسخير الطاقات البشرية والإمكانات المادية لتسهيل أداء ضيوف الرحمن منذ وصولهم إلى إكمال أداء فريضتهم.وأضاف أن اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - بضيوف بيت الله الحرام وتأمين جميع السبل لراحتهم ليس غريبا وأن المملكة ركزت كل اهتمامها لخدمة الحجيج وقامت بتوفير أرقى الخدمات المختلفة منها الأمنية بتواجد رجال الأمن وبسط الأمن والأمان للحجاج أينما حلوا وكذلك الخدمات الصحية عبر كافة المراكز الصحية المحيطة بالمسجد النبوي الشريف والمستشفيات وتزويدها بأحدث التجهيزات الطبية في مختلف التخصصات.وفي نهاية تصريحه قال سليماني : أتقدم بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن الحكومة الجزائرية والشعب الجزائري و الحجاج الجزائرين بعظيم الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ما يقدمونه من خدمات وتسهيلات لحجاج الجزائر بصفة خاصة ولحجاج بيت الله الحرام، بصفة عامة حمى الله المملكة حكومةً وشعباً.// انتهى //17:52ت م0195

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حج / رئيس بعثة حجاج الجزائر بالمدينة المنورة يثني على جهود المملكة في خدمة الحجاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.