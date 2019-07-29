حج / مدير فرع الشؤون الإسلامية بالجوف يتفقد مدينة الحجاج بأبو عجرم



ابو عجرم 26 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 29 يوليو 2019 م واس

تفقد المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف الشيخ محمد بن عمر السائح أمس مدينة الحجاج بمركز أبو عجرم ، للاطلاع على سير العمل في الجناح الدعوي والخدمات التي يقدمها من توزيع الكتيبات والمطويات تصدرها الوزارة التي تعنى بأداء المناسك ، بالإضافة إلى هدية خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - من المصحف الشريف .

كما تفقد الشيخ السائح مصلى الرجال والنساء وملحقاتهما ، مبينا أن هذه الجهود تأتي في سياق الخدمات التي توليها حكومة المملكة العربية

// انتهى //

17:38ت م

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ابو عجرم 26 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 29 يوليو 2019 م واستفقد المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف الشيخ محمد بن عمر السائح أمس مدينة الحجاج بمركز أبو عجرم ، للاطلاع على سير العمل في الجناح الدعوي والخدمات التي يقدمها من توزيع الكتيبات والمطويات تصدرها الوزارة التي تعنى بأداء المناسك ، بالإضافة إلى هدية خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - من المصحف الشريف .كما تفقد الشيخ السائح مصلى الرجال والنساء وملحقاتهما ، مبينا أن هذه الجهود تأتي في سياق الخدمات التي توليها حكومة المملكة العربية السعودية في خدمة ضيوف الرحمن وبدعم ومتابعة سمو أمير منطقة الجوف وسمو نائبه لهذه الأعمال ، والجهود التي تقدم لخدمة قاصدي بيت الله الحرام ، ومتابعة معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والأوقاف .// انتهى //17:38ت م0191

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