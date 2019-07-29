السعودية اليوم / القاهرة تستضيف الورشة التدريبية الأولى لجائزة التميز الحكومي العربي



القاهرة 26 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 29 يوليو 2019 م واس

بدأت اليوم بمقر المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالقاهرة، الورشة التدريبة الأولى عن "جائزة التميّز الحكومي العربي" والتي تنظمها المنظمة بالتعاون مع حكومة دبي خلال الفترة من 29 – 31 يوليو الحالي.

وأكد المدير العام للمنظمة الدكتور ناصر الهتلان القحطاني في كلمته خلال افتتاح الورشة، أن هدف الجائزة إحداث نقلة نوعية شاملة في أداء المؤسسات الحكومية وخدماتها في الدول العربية كافة، وتشجيع المنافسة الإيجابية فيما بينها، وتبادل الخبرات والممارسات الناجحة بين المؤسسات الحكومية في الدول العربية، إضافة إلى تقدير دور الحكومات التي تحقق نتائج متميزة ومستدامة في مجال الأداء الحكومي.

وأوضح أنه تقرر إطلاق الجائزة برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وذلك بناءً على التجربة المتميزة لحكومة دولة الإمارات في تطوير العمل الحكومي وإطلاق جوائز التميز وتحفيز الأداء وتطبيق أفضل الممارسات، ورغبة المنظمة العربية للتنمية الإدارية في الاستفادة من هذه التجربة.

وتهدف الجائزة إلى نشر ثقافة الجودة والتميز في الدول العربية، وإحداث نقلة نوعية شاملة في أداء المؤسسات الحكومية وخدماتها في الدول العربية كافة، وتشجيع الممارسات والتجارب الرائدة والمتميزة في هذا المجال.

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17:20ت م

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