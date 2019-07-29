السعودية اليوم / "الإسكوا" تنظم اجتماعين في الأردن



عمّان 26 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 29 يوليو 2019 م واس

بدأت في العاصمة الأردنية عمان اليوم ، أعمال اجتماع "نقل وتكييف التكنولوجيا الخضراء والاستثمار اللازم لتنفيذ الهدف 12 من أهداف التنمية المستدامة: الاستهلاك والإنتاج المستدام"، والاجتماع السابع للجنة المركز الفنية، والتي ينظمها مركز "الإسكوا" للتكنولوجيا، التابع للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا"، بمشاركة خبراء عرب وعالميون ومنظمات دولية.

وقالت مديرة شعبة سياسات التنمية المستدامة في "الإسكوا" رولا مجدلاني، إن اجتماع الخبراء يتناول التكنولوجيا ذات البصمة البيئية المنخفضة كقاطرة أساسية لتسريع تنفيذ أجندة التنمية المستدامة لعام 2030م، مؤكدة أن من شأن التكنولوجيا الخضراء، أن ترفع من كفاءة القطاعات الإنتاجية، وتحافظ على الموارد الطبيعية النادرة مثل المياه والأراضي الزراعية، وتخلق فرص عمل جديدة، إضافة لجذب الاستثمارات في القطاعات الواعدة.

وأشارت خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماعين اللذين يعقدان على مدى 3 أيام، إلى أن الخبراء سيناقشون التقنيات الخضراء المبتكرة، ويلقون الضوء على التقنيات المناسبة في قطاعي الزراعة وإدارة النفايات الصلبة التي تسهم بتحقيق التنمية، فضلًا عن المساهمة بتحديد القضايا ذات الأولوية للمنطقة العربية في مجال نقل التكنولوجيا وتوطينها.

ويعقد المركز اجتماعيه، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، ومركز وشبكة تكنولوجيا المناخ، ومصرف التكنولوجيا لأقل البلدان نموًا التابع للأمم المتحدة.

ويُشارك في الاجتماع المعني بالتكنولوجيا الخضراء، خبراء من المنطقة من مختلف المجالات الفنية المتعلقة بالقطاع التكنولوجي، وممثلون عن المؤسسات الأكاديمية والبحثية والزراعية والصناعية في القطاعين العام والخاص، وخبراء عالميون ومنظمات دولية.

ويهدف الاجتماع إلى تعزيز التعاون بنشر التكنولوجيا الخضراء وتعزيز الحوار حول الفرص والتحديات التي تواجهها، وتبادل الخبرات بين الدول العربية حول التكنولوجيا الخضراء المتاحة للقطاعين الزراعي وإدارة النفايات، وتطوير مشاريع تعزيز الاستثمارات الخضراء والتعاون والتنسيق الإقليمي.

ويتضمن الاجتماع السابع للجنة الفنية لمركز "الإسكوا" للتكنولوجيا، جلسات حوارية حول "تسريع التنمية.. الاقتصاد الأخضر كمسار والتكنولوجيا الخضراء كأداة"، و "أولويات التكنولوجيا الخضراء والاستثمار فيها بالمنطقة العربية"، و "معالجة البطالة.. وظائف خضراء للنساء في المنطقة العربية في مجال التكنولوجيا".

وتضم "الإسكوا" في عضويتها 18 بلداً عربياً في منطقة غربي آسيا هي: المملكة العربية

// انتهى //

16:44ت م

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عمّان 26 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 29 يوليو 2019 م واسبدأت في العاصمة الأردنية عمان اليوم ، أعمال اجتماع "نقل وتكييف التكنولوجيا الخضراء والاستثمار اللازم لتنفيذ الهدف 12 من أهداف التنمية المستدامة: الاستهلاك والإنتاج المستدام"، والاجتماع السابع للجنة المركز الفنية، والتي ينظمها مركز "الإسكوا" للتكنولوجيا، التابع للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا"، بمشاركة خبراء عرب وعالميون ومنظمات دولية.وقالت مديرة شعبة سياسات التنمية المستدامة في "الإسكوا" رولا مجدلاني، إن اجتماع الخبراء يتناول التكنولوجيا ذات البصمة البيئية المنخفضة كقاطرة أساسية لتسريع تنفيذ أجندة التنمية المستدامة لعام 2030م، مؤكدة أن من شأن التكنولوجيا الخضراء، أن ترفع من كفاءة القطاعات الإنتاجية، وتحافظ على الموارد الطبيعية النادرة مثل المياه والأراضي الزراعية، وتخلق فرص عمل جديدة، إضافة لجذب الاستثمارات في القطاعات الواعدة.وأشارت خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماعين اللذين يعقدان على مدى 3 أيام، إلى أن الخبراء سيناقشون التقنيات الخضراء المبتكرة، ويلقون الضوء على التقنيات المناسبة في قطاعي الزراعة وإدارة النفايات الصلبة التي تسهم بتحقيق التنمية، فضلًا عن المساهمة بتحديد القضايا ذات الأولوية للمنطقة العربية في مجال نقل التكنولوجيا وتوطينها.ويعقد المركز اجتماعيه، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، ومركز وشبكة تكنولوجيا المناخ، ومصرف التكنولوجيا لأقل البلدان نموًا التابع للأمم المتحدة.ويُشارك في الاجتماع المعني بالتكنولوجيا الخضراء، خبراء من المنطقة من مختلف المجالات الفنية المتعلقة بالقطاع التكنولوجي، وممثلون عن المؤسسات الأكاديمية والبحثية والزراعية والصناعية في القطاعين العام والخاص، وخبراء عالميون ومنظمات دولية.ويهدف الاجتماع إلى تعزيز التعاون بنشر التكنولوجيا الخضراء وتعزيز الحوار حول الفرص والتحديات التي تواجهها، وتبادل الخبرات بين الدول العربية حول التكنولوجيا الخضراء المتاحة للقطاعين الزراعي وإدارة النفايات، وتطوير مشاريع تعزيز الاستثمارات الخضراء والتعاون والتنسيق الإقليمي.ويتضمن الاجتماع السابع للجنة الفنية لمركز "الإسكوا" للتكنولوجيا، جلسات حوارية حول "تسريع التنمية.. الاقتصاد الأخضر كمسار والتكنولوجيا الخضراء كأداة"، و "أولويات التكنولوجيا الخضراء والاستثمار فيها بالمنطقة العربية"، و "معالجة البطالة.. وظائف خضراء للنساء في المنطقة العربية في مجال التكنولوجيا".وتضم "الإسكوا" في عضويتها 18 بلداً عربياً في منطقة غربي آسيا هي: المملكة العربية السعودية ، الإمارات، البحرين، تونس، سوريا، السودان، العراق، سلطنة عُمان، فلسطين، قطر، الكويت، لبنان، ليبيا، مصر، المغرب، موريتانيا، واليمن، والأردن.// انتهى //16:44ت م0172

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.