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4 إصابات في حادث تصادم مروع بدولي جازان
متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد - جازان
أُصيب 4 أشخاص من عائلة واحدة، إثر وقوع حادث تصادم مروع بين سيارتين، صباح اليوم الاثنين، وذلك على الطريق الدولي الرابط بين مدينة جازان ومحافظة صبيا.
وأفاد شهود عيان لـ“متابعات الخليج 365”، أن سيارة من نوع كابرس قامت بتجاوز خاطئ بالطريق واصطدمت بسيارة من نوع هايلكس تقل عائلة، مما أدى إلى انحراف الهايلكس وارتطامها بعمود إنارة، مشيرين إلى أن دوريات المرور قامت بضبط قائد سيارة الكابرس الذي تسبّب بوقوع الحادث.
من جهته أوضح المتحدث الإعلامي لهيئة الهلال الأحمر بجازان بيشي الصرخي أن غرفة العمليات تلقت عند الساعة 10:25 من صباح اليوم الاثنين بلاغًا عن وقوع حادث تصادم بين سيارتين على طريق (صبيا- جازان)، وبالقرب من إدارة الطوارئ، وأن في موقع الحادث عددًا من الحالات، وعلى الفور تم توجيه فرقتين إسعافيتين وعند وصولهما وجدت في الموقع حالة واحدة لديه إصابة متوسطة وتم تقديم الخدمة الإسعافية للمصاب ونقله إلى مستشفى صبيا العام لتلقي العلاج.
وأضاف الصرخي، أنه بحسب إفادة المتواجدين في موقع الحادث أن هناك 3 حالات تم نقلها عن طريق المواطنين إلى المستشفى قبل وصول الفرق الإسعافية لمباشرة الحادث.
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