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إعادة الحركة ليد ثلاثيني تعرض لحادث بحفر الباطن

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مراسل المواطن 0 تبليغ

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2019-07-29

إعادة الحركة ليد ثلاثيني تعرض لحادث بحفر الباطن

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي – حفر الباطن

تعرّض شاب في العقد الثالث من العمر إلى حادث مروري وتم إسعافه في مستشفى حفر الباطن المركزي.

وبعد معاينته اتضح أن الحادث تسبّب بفقدان مادي للجلد على مستوى ظهر اليد اليسرى مع إصابة في الأوتار الباسطة للسبّابة والإبهام.

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وعلى الفور قرّر الفريق الطبي المختص إجراء تدخل جراحي، حيث تم إجراء عملية أولى عاجلة؛ وذلك لتقليم الجرح وإصلاح الأوتار الباسطة، تلتها عملية بعد يومين تمثّلت في زرع شريحة جلدية وعائية مغذية من بطن الساعد الأيسر وعن طريق الشريان الكعبري، وتكللت العملية بالنجاح، وعادت الحركة الكاملة ليد المريض.

وبعد 6 أسابيع من العلاج والمتابعة تعافى المريض تمامًا.

وتُعتبر هذه العملية من العمليات النادرة بحفر الباطن كونها دقيقه جداً وتدخل بأدق تفاصيل العضو.





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