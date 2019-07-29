الشؤون الإسلامية تودّع ضيوف خادم الحرمين من باكستان

2019-07-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

أقامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مُمثلة بمكتب الدعوة بسفارة المملكة العربية السعودية لدى باكستان اليوم حفلاً بمقرها في إسلام آباد لتوديع ضيوف خادم الحرمين الشريفين من الحجاج الباكستانيين.

جاء ذلك بحضور وزير الشؤون الدينية الباكستاني نور الحق قادري وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف بن سعيد المالكي.

وقال السفير المالكي خلال رعايته للحفل إن السفارة تشرفت بتوديع ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وتنفيذاً للتوجيه الكريم من قِبل خادم الحرمين الشريفين باستضافة عدد من العلماء والشخصيات من عدة دول، حيث قامت السفارة بإصدار التأشيرات اللازمة للضيوف من باكستان وتزويدهم بتذاكر السفر وهدية الحاج المقدمة من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

وقال إن المملكة من خلال موقعها ومكانتها الإسلامية تحرص كل الحرص على خدمة الإسلام والمسلمين وخدمة قضايا الأمة الإسلامية وتوحيد كلمة المسلمين، مشيراً إلى أن وحدة الأمة الإسلامية هي رسالة المملكة السامية.

ورفع السفير أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ـ حفظهما الله ـ على توجيهاتهما الكريمة لتذليل كل الصعاب أمام خدمة الحجاج والمعتمرين ابتغاء لمرضاة الله تعالى.

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كما شكر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على إشرافه ومتابعته لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين في جمهورية باكستان، متمنياً لضيوف خادم الحرمين الشريفين حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً وأن يعودوا إلى بلادهم سالمين.

من جانبه رفع وزير الشؤون الدينية الباكستاني نور الحق قادري الشكر لخادم الحرمين الشريفين وحكومته على استضافة الحجاج الباكستانيين، وعلى ما تقدمه المملكة من جهود لخدمة جميع الحجاج، مؤكداً أن الأمة الإسلامية تثق في قدرة المملكة على أداء أمانة خدمة المشاعر المقدسة وتوفير كل وسائل الراحة والطمأنينة والأمن والأمان لضيوف الرحمن.

وأشار إلى مبادرة طريق مكة التي تم تدشينها هذا العام في مطار إسلام آباد الدولي، مؤكداً أنها ساهمت في تسهيل إجراءات الحجاج الباكستانيين وخففت من عناء السفر ليتمكنوا من دخول المملكة بيسر وسهولة، مؤكداً أن هذه المبادرة تدل على ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من رعاية وحرص بضيوف الرحمن وتقديم أفضل الخدمات لهم.

يُذكر أن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج هو برنامج سنوي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية بتوجيه كريم من لدن خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وتعم فائدته كثيراً من المسلمين من مختلف الدول ومنها جمهورية باكستان، وجميع المستفيدين من هذا البرنامج يجدون عناية وتقديراً واحتراماً من المشرفين على برنامج الاستضافة والذين يعملون بتوجيه وإشراف من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

حضر الحفل مدير مكتب الدعوة في باكستان الأستاذ متعب بن محمد الجديعي ومدراء المكاتب التابعة للسفارة.