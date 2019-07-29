قيادة قوات الحج تستعرض خططها العامة غدًا

2019-07-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

تنظم قيادة قوات أمن الحج بالأمن العام وفي تمام الساعة الرابعة من مساء يوم غدٍ الثلاثاء 11/27 باكورة المؤتمرات الإعلامية لشرح الخطط الأمنية والمرورية والتنظيمية لموسم حج هذا العام 1440هـ وذلك بمقر الأمن العام بمنى.

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أوضح ذلك مساعد قائد قوات أمن الحج للتوعية والإعلام العميد أحمد بن سعد الأحمدي، حيث أبان أن المؤتمر الصحفي الأول سوف يسلط الضوء على الخطط العامة في الحج، وسيكون بحضور قائد قوات أمن الحج وبعض القيادات الأمنية المعنية.

وأضاف أن قيادة قوات أمن الحج دأبت على تنويع مصادر تعريف حجاج بيت الله الحرام بالخطط والتنظيمات ذات الصِّلة بأداء فريضة الحج بما يمكنهم من مساندة جهود إخوانهم رجال الأمن في تحقيق الأهداف المنشودة للمحافظة على أمنهم وسلامتهم وتيسير وتسهيل تنقلاتهم وأدائهم للنسك، ونحرص على الوصول عبر كافة وسائل الإعلام المتاحة والحسابات الأمنية للأمن العام والقطاعات الأمنية المساندة.

وأضاف الأحمدي أن قيادة التوعية والإعلام وبدعم من مدير العام وقائد قوات أمن الحج قد استعدت جيدًا لهذا الموسم إعلاميًا وتوعيًا، وكافة منسوبيها جاهزون على مدار الساعة لتقديم الخدمات الإعلامية والتوعوية عبر كافة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية بهدف تقديم المضمون الأمني باحترافية.