رابط التسجيل في اختبار القدرات عبر قياس

2019-07-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن مركز قياس فتح باب التسجيل في اختبار القدرات العامة (ورقي)، اعتبارًا من اليوم 29-07-2019م للطالبات.

وقال مركز قياس إنه يمكن التسجيل في اختبار القدرات العامة من خلال الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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ما هو اختبار القدرات العامة؟

والمعروف أن اختبار القدرات العامة يقيس القدرات التحليلية والاستدلالية، أي أنه يركز على معرفة القابلية للتعلّم بغض النظر عن البراعة الخاصة في موضوع معيّن، ويقدم باللغة العربية.

ويهدف اختبار القدرات العامة إلى قياس القدرة التحليلية والاستدلالية لدى الطالب، ومعرفة قابلية الطالب للتعلم، وذلك من خلال قياس:

القدرة على فهم المقروء.

القدرة على إدراك العلاقات المنطقية.

القدرة على حل مسائل مبنية على مفاهيم رياضية أساسية.

القدرة على الاستنتاج.

القدرة على القياس.

معلومات حول اختبار القدرات العامة: