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المملكة تُدين الهجمات الإرهابية التي وقعت في العاصمة الأفغانية ومنطقة بورنو بنيجيريا

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محمد المسلمي 0 تبليغ

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الان تتابع المملكة تُدين الهجمات الإرهابية التي وقعت في العاصمة الأفغانية ومنطقة بورنو بنيجيريا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية، عن إدانة المملكة العربية للهجمات الإرهابية التي وقعت في كل من العاصمة الأفغانية كابول، ومنطقة بورنو بشمال شرق نيجيريا، وأدت لسقوط عشرات القتلى والجرحى.

وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومتي وشعبي جمهورية أفغانستان الإسلامية وجمهورية نيجيريا الاتحادية الشقيقتين، مع الأمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

وجدد المصدر، التأكيد على موقف المملكة الثابت ضد الإرهاب بكل أشكاله وصوره ومهما كانت دوافعه.

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