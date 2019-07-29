“العسكري السوداني” يعزي الملك سلمان في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء من رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح برهان، في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبد العزيز آل سعود.

وأعرب الفريق “برهان” عن أصدق التعازي والمواساة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد والأسرة المالكة والشعب السعودي في وفاة الفقيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.