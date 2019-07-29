شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يتلقى برقية عزاء من نائب رئيس المجلس العسكري السوداني في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

تلقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز اليوم، برقية عزاء من نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق محمد حمدان دقلو - حميدتى- في وفاة الأمير بندر بن عبد العزيز آل سعود - رحمه الله -.

وأعرب الفريق حميدتى عن أصدق التعازي والمواساة لولي العهد والأسرة المالكة والشعب السعودي في وفاة الفقيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.