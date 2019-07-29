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ولي العهد يتلقى برقية عزاء من نائب رئيس المجلس العسكري السوداني في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

تلقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير بن عبدالعزيز اليوم، برقية عزاء من نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق محمد حمدان دقلو - حميدتى- في وفاة الأمير بندر بن عبد العزيز آل سعود - رحمه الله -.

وأعرب الفريق حميدتى عن أصدق التعازي والمواساة لولي العهد والأسرة المالكة والشعب السعودي في وفاة الفقيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.


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