شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يتلقى برقية عزاء من وزير الدفاع بدولة الكويت في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

تلقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم برقية عزاء من الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الكويت عبر خلالها عن خالص تعازيه وصادق مواساته لوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود.

كما بعث الشيخ ناصر الصباح برقية عزاء ومواساة لأمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته لوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود.

ودعا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم الاسرة المالكة والشعب السعودي جميل الصبر وحسن العزاء.