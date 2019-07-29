شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين الشريفين يتلقى برقية عزاء من رئيس المجلس العسكري السوداني في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الخرطوم)

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، برقية عزاء من رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح برهان، في وفاة الأمير بندر بن عبد العزيز آل سعود - رحمه الله -.

وأعرب الفريق برهان عن أصدق التعازي والمواساة لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد والأسرة المالكة والشعب السعودي في وفاة الفقيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.