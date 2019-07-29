شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين الشريفين يتلقى في اتصال هاتفي عزاء ملك الأردن في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (نيوم)

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اليوم، اتصالاً هاتفيًا، من جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، عبر فيه جلالته عن عزائه ومواساته في وفاة ص الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله -، سائلا الله أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة وأبناء الفقيد الصبر والسلوان .

وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية على مشاعره الأخوية وتعازيه ومواساته في الفقيد - رحمه الله -.