شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين الشريفين يتلقى في اتصال هاتفي عزاء ملك إسبانيا السابق في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (نيوم)

تلقّى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - اليوم؛ اتصالًا هاتفيًّا من جلالة الملك خوان كارلوس ملك إسبانيا السابق، قدّم خلاله العزاء في وفاة الأمير بندر بن عبد العزيز آل سعود - رحمه الله -.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لجلالته على مشاعره النبيلة، سائلاً الله العلي القدير للفقيد الرحمة والمغفرة.