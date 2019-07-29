شكرا لقرائتكم الطائف تطلق موسمها الخميس تحت شعار "مصيف العرب " ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الطائف – "الحياة" | منذ 9 ساعات في 29 يوليو 2019 - اخر تحديث في 29 يوليو 2019 / 13:38

تفقد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني رئيس لجنة "موسم الطائف" أحمد الخطيب المواقع التي ستشهد انطلاقة "موسم الطائف".



واطمأن الخطيب على الاستعدادات النهائية قبل إطلاق "موسم الطائف" تحت شعار "مصيف العرب" المقرر أن يمتد طوال شهر أب (أغسطس) المقبل، في 4 مواقع مركزية، تحتضن أكثر من 70 فعالية رئيسة.

وتجول والشركاء في سوق عكاظ، والذي ينطلق بحلة جديدة مع إضافة أجنحة وفعاليات تاريخية وأنشطة ثقافية مبتكرة، إضافة إلى زيارة قرية ورد في منتزه الردف، وموقع مهرجان ولي العهد للهجن، ومواقع فعاليات "سادة البيد" في جبال الهدا والشفا، الذي يقدم تجربة المشي الجبلي.

وأكد الرئيس على العاملين في إدارة الموسم على ضرورة الاهتمام بإثراء تجربة زوار مصيف العرب وجعل زيارتهم للطائف متميزة.

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وكانت "مواسم السعودية" أعلنت سابقاً، عن انطلاق النسخة الأولى من "موسم الطائف" في الفترة من 1 إلى 31 أب (أغسطس) المقبل، لإبراز المملكة وجهة سياحية تمتلك أفضل المقومات الطبيعية والخدماتية، وتسليط الأضواء على مكانة الطائف على المستوى التاريخي والحضاري، وإظهار التنوع الثقافي والفني، وما يميز المدينة من أجواء معتدلة ووفرة في المنتوجات الطبيعية، إضافة إلى مجموعة من الفعاليات النوعية التي تربط الماضي في الحاضر، وتنشر البهجة والفرح، كما تسهم في تحقيق "رؤية المملكة 2030"، التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة ورفع مستوى المعيشة، وتوليد الفرص الوظيفية والاستثمارية لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني رئيس لجنة موسم الطائف أن المملكة تسعى من خلال "موسم الطائف" وبقية المواسم السعودية إلى ترسيخ مكانة المملكة وجهة سياحية عالمية، وتأكيد مكانة الطائف تاريخياً وحضارياً، وما تملكه من تنوع ثقافي ومقومات طبيعية تتعلق بجمال الطقس ووفرة المنتوجات الأمر الذي يجعلها تستحق أن تكون "مصيف العرب".

وأضاف الخطيب: "موسم الطائف في أتم جاهزية لاستقبال الأسر، وهو يتضمن حزمة من الفعاليات الترفيهية والثقافية النوعية في كل أنحاء الطائف"، لافتا إلى أن الموسم اعتمد على التفاعل الإيجابي مع مجتمع الطائف وساهم في توفير فرص وظيفية موسمية للشبان والفتيات، وأوجد مناخاً لزيادة الفرص الاستثمارية لرواد الأعمال في المنطقة وكذلك الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وقال: "سنحتفل بموسم ناجح يعيد الطائف إلى ما كانت عليه"، داعياً القطاع الخاص إلى التفاعل مع الجهود المبذولة لإثراء الموسم في السنوات المقبلة.