شكرا لقرائتكم ضبط 71 مكتباً وهمياً للحج وإعادة 110 آلاف سيارة مخالفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - مكة المكرمة – "الحياة" | منذ 10 ساعات في 29 يوليو 2019 - اخر تحديث في 29 يوليو 2019 / 09:46

ضبطت قوات أمن الحج أخيراً، 71 مكتباً وهمياً للحج، واتخذت الإجراءات النظامية في حق المتهمين بالمسؤولية عنها، وجرى إعادة أكثر من 5099 شخصاً لا يحملون تصاريح حج، و264.363 مقيماً، لعدم حصولهم على تصاريح بالعمل في العاصمة المقدسة، إضافة إلى إعادة 109.983 مركبة لمخالفتها أنظمة وتعليمات الحج.



وأعلن المتحدث باسم الأمن العام في الحج العميد سامي الشويرخ، مباشرة قوات أمن الحج جميع مهامها للمحافظة على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام، وتيسير وتسهيل أدائهم مناسك الحج منذ دخولهم إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية حتى مغادرتهم لبلدانهم سالمين غانمين.

وأوضح في تصريح صحافي، أن أجهزة الأمن العام في مختلف المناطق تشارك خلال موسم الحج بتنفيذ الأنظمة والتعليمات التي تهدف إلى تنظيم حجاج الداخل، بما ينسجم والطاقات الاستيعابية للإقامة وأداء النسك بكل يسر وسهولة، وتقوم برصد ومتابعة حملات الحج الوهمية التي تستغل رغبة المواطنين والمقيمين لأداء فريضة الحج بالاحتيال عليهم وجمع الأموال منهم بطريقة غير مشروعة بادعاء حصولها على الرخص النظامية لاستصدار تصاريح الحج لهم ونقلهم وتوفير مواقع إقامتهم في المشاعر المقدسة.

ودعا المتحدث باسم الأمن العام في الحج، المواطنين والمقيمين إلى التعرف على شركات الحج النظامية من خلال الموقع الرسمي لوزارة الحج والعمرة، والتحقق من استصدار تصاريح الحج لهم من خلال حساباتهم بمنصتي "أبشر" و"مقيم"، مؤكداً قيام رجال الأمن بتنفيذ مهامهم بحزم في جميع مناطق المملكة، وعلى الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتطبيق مقتضى أنظمة وتعليمات الحج في حق كل من يخالفها.