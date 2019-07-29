خادم الحرمين الشريفين يتلقى في اتصال هاتفي عزاء ملك إسبانيا السابق في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تلقّى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم، اتصالا هاتفيا من الملك خوان كارلوس، ملك إسبانيا السابق، قدم خلاله العزاء في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز - رحمه الله -.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره على مشاعره النبيلة، سائلا الله العلي القدير للفقيد الرحمة والمغفرة.