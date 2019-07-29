السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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تلقّى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم، اتصالا هاتفيا من الملك خوان كارلوس، ملك إسبانيا السابق، قدم خلاله العزاء في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز - رحمه الله -.
وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره على مشاعره النبيلة، سائلا الله العلي القدير للفقيد الرحمة والمغفرة.
كانت هذه تفاصيل خبر خادم الحرمين الشريفين يتلقى في اتصال هاتفي عزاء ملك إسبانيا السابق في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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