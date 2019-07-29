” بنك التسليف رابط معرفة الأقساط المسددة ” استعلام بنك التسليف

يقدم بنك التسليف العديد من الخدمات لمقترضي القروض المختلفة من بنك التسليف ومنها خدمات الاستعلام عن المتبقي من القروض ومنها الاستعلام عن معرفة الأقساط المسددة أو الأقساط المتبقية وغيره من الاستعلام عن أحقية الحصول على قرض بنك التسليف، كما يوضح البنك عبر موقعة على الإينترنت الشروط التي يجب توافرها في المتقدم للحصول على أحد قروض التسليف واليوم نقدم لكم رابط معرفة الأقساط المسددة من بنك التسليف.

قروض بنك التسليف

يقدم بنك التسليف أو بنك التنمية الاجتماعي العديد من القروض الاجتماعية منها قرض ترميم المنزل وقرض السيارة ومنها قرض الزواج من بنك التسليف ومنها قرض كنف ومنها قرض المطلقات والأرامل وغيرة من القروض التي سنفرد لها مقالات منفصلة.

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شروط الحصول على قرض بنك التسليف

أي من القروض الموضحة للسعوديين فقط من المقيمين في المملكة.

السن لا يتجاوز الستين عند نهاية أخر قسط.

السن لا يقل عن 21 عام وقت طلب أي من القروض الموضحة.

الراتب لا يقل عن 10 آلاف ريال.

أن لا يكون طالب القرض مقترض من أي بنوك أو جمعيات أخرى.

للمطلقات يجب إثبات الحالة المادية بالأوراق الثبوتية.

التقديم إلكتروني ثم بعد ذلك الإرسال عبر البريد السعودي للجهات المختصة.

لقرض السارة يجب إثبات تعلم السياقة من خلال اختبارات خاصة بالبنك.

لقرض الزواج يجب أن يكون عقد الزواج لم يمض عليه أكثر من عام.

بنك التسليف رابط معرفة الأقساط المسددة

للمسجلين في أي من القروض السابق التنويه عنها يمكنكم الاستعلام برقم الهوية من خلال رابط معرفة الأقساط المسددة برقم الهوية من خلال مربع البحث كما هو موضح في الصورة أعلاة قم بكتابة رقم الهوية والضغط على موافق بعد الدخول على حسابك في بنك التسليف وبعدها سينقلك الموقع إلى صفحة أخرى بها كافة بيانات القرض شامل الأقساط المسددة.