، "الربيعة": اهتمام القيادة بالقطاع الصحي كبير لتوفير بيئة صحية آمنة للمجتمع ،

محمد بن مسعود - الدمام - خلال رعايته حفل جائزة "سابك" الوطنية لتعزيز الصحة النفسية

أكد وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، أن القيادة تولي القطاع الصحي اهتماماً بالغاً، وتسعى لتعزيز الصحة النفسية وتوفير بيئة صحية نفسية آمنة لأفراد المجتمع، لافتاً النظر إلى أهمية "جائزة سابك الوطنية لتعزيز الصحة النفسية" في خدمة ورعاية المرضى نفسياً والوصول إلى مجتمع صحي وحياة أفضل بوصفهم الفئة الغالية على المجتمع.

جاء ذلك خلال رعايته لحفل جائزة سابك الوطنية لتعزيز الصحة النفسية اليوم، في مؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للأعمال الإنسانية بالرياض.

وعبر عن سعادته بالمشاركة في تفعيل هذه المبادرة، لافتاً النظر إلى ما قامت به اللجنة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية وانطلاقاً من الإسهام في تحقيق الرؤية بإطلاق جائزة وطنية تستهدف جميع الجهات الحكومية والأهلية والأفراد في مجال تعزيز الصحة النفسية وفق معايير محددة تدعم تطور المبادرات والخدمات التي من شأنها تعزيز الصحة النفسية لتحقيق حياة أفضل، معرباً عن شكره وتقديره لشركة سابك على إطلاق هذه الجائزة التي تأتي امتداداً لدورها الرائد في دعم الأعمال الاجتماعية المميزة.

من جانبه أوضح نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة "سابك" يوسف بن عبدالله البنيان، أن التعاون الذي تم بين "الصحة" و"سابك" يعكس أهمية التكامل بين القطاعات بما يكرس مبدأ خدمة المجتمع، مؤكداً أن ذلك هو المثال الذي تسعى إلى تكريسه كثقافة عامة، وأن ما تم تحقيقه في هذه المسابقة يمثل تجسيداً واقعياً لشعار الشركة "كيمياء وتواصل".

وقال: إننا في "سابك" ندعم مثل هذه المبادرات والبرامج إيماناً منا بأهمية الإسهام في تحسين جودة الحياة في المجتمع، حيث أن الصحة إحدى ركائز استراتيجية "سابك" في مجال المسؤولية الاجتماعية.

وفي ختام الحفل كرم وزير الصحة الفائزين بالمسابقة.

مما يذكر أنه جرى بحضور وزير الصحة توقيع مذكرة تفاهم مشترك بين مؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للأعمال الإنسانية واللجنة الوطنية للصحة النفسية.