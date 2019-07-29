، جامعة جدة تدرّب 850 معلماً ومعلمة في 6 برامج صيفية ،

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وضعت جامعة جدة برنامج تدريب صيفياً لمنسوبي التعليم العام تحت إشراف المركز الوطني للتطوير المهني والتعليمي بوزارة التعليم ضم 850 معلماً ومعلمة في 6 برامج تربوية استمرت لمدة 4 أسابيع.
وأوضح المنسق العام للبرامج التدريبية التربوية بجامعة جدة ووكيل كلية التربية الدكتور سعد آل عذبة أن الدورات التدريبية ركزت على تدريب المعلمين والمعلمات على أحدث البرامج التربوية التي تساهم في تزويدهم بالمهارات والمعارف المتنوعة واللازمة لخدمة العملية التعليمية.
وأضاف الدكتور "آل عذبة" أن مواضيع البرامج التدريبية شملت الإنتاجية الإبداعية في البيئة الصفية، والأسس النظرية لتطبيق التكنولوجيا في العملية التعليمية، وتصميم الأنشطة التعليمية في التدريس، والمشكلات السلوكية، والإشراف التربوي والدعم الشخصي، ومجتمع التعليم المهني.
جامعة جدة تدرّب 850 معلماً ومعلمة في 6 برامج صيفيةعبدالله الراجحي الخليج 365 2019-07-29
وضعت جامعة جدة برنامج تدريب صيفياً لمنسوبي التعليم العام تحت إشراف المركز الوطني للتطوير المهني والتعليمي بوزارة التعليم ضم 850 معلماً ومعلمة في 6 برامج تربوية استمرت لمدة 4 أسابيع.
وأوضح المنسق العام للبرامج التدريبية التربوية بجامعة جدة ووكيل كلية التربية الدكتور سعد آل عذبة أن الدورات التدريبية ركزت على تدريب المعلمين والمعلمات على أحدث البرامج التربوية التي تساهم في تزويدهم بالمهارات والمعارف المتنوعة واللازمة لخدمة العملية التعليمية.
وأضاف الدكتور "آل عذبة" أن مواضيع البرامج التدريبية شملت الإنتاجية الإبداعية في البيئة الصفية، والأسس النظرية لتطبيق التكنولوجيا في العملية التعليمية، وتصميم الأنشطة التعليمية في التدريس، والمشكلات السلوكية، والإشراف التربوي والدعم الشخصي، ومجتمع التعليم المهني.
29 يوليو 2019 - 26 ذو القعدة 1440
05:28 PM
لمنسوبي التعليم العام واستمر 4 أسابيع
وضعت جامعة جدة برنامج تدريب صيفياً لمنسوبي التعليم العام تحت إشراف المركز الوطني للتطوير المهني والتعليمي بوزارة التعليم ضم 850 معلماً ومعلمة في 6 برامج تربوية استمرت لمدة 4 أسابيع.
وأوضح المنسق العام للبرامج التدريبية التربوية بجامعة جدة ووكيل كلية التربية الدكتور سعد آل عذبة أن الدورات التدريبية ركزت على تدريب المعلمين والمعلمات على أحدث البرامج التربوية التي تساهم في تزويدهم بالمهارات والمعارف المتنوعة واللازمة لخدمة العملية التعليمية.
وأضاف الدكتور "آل عذبة" أن مواضيع البرامج التدريبية شملت الإنتاجية الإبداعية في البيئة الصفية، والأسس النظرية لتطبيق التكنولوجيا في العملية التعليمية، وتصميم الأنشطة التعليمية في التدريس، والمشكلات السلوكية، والإشراف التربوي والدعم الشخصي، ومجتمع التعليم المهني.
، جامعة جدة تدرّب 850 معلماً ومعلمة في 6 برامج صيفية ،
المصدر : الخليج 365
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