سيارته وبطاقة صرّافته زادتا لغز اختفائه غموضاً.. زيد خرج ولم يعد منذ ليلة العيد

تواصل أسرة الشاب زيد إبراهيم حمدي؛ (٢٩ سنة)، البحث عنه بعد انقطاع الاتصال به منذ ليلة عيد الفطر المبارك، مناشدين الفرق التطوعية بمساندة رجال الأمن.

وكانت سيارته المتوقفة بأحد الأودية وبطاقة صرّافته التي كانت تُستخدم بعد فقدانه قد أثارتا الشكوك حول حادثة الاختفاء.

وقال ذووه لـ “سبق”، إن ابنهم زيد؛ يعمل مساعد طبيب أسنان بمستشفى الداير بني مالك العام، فُقد التواصل معه منذ يوم 29 رمضان، فيما عثرت الجهات الأمنية على مركبته بأحد الأودية بمنطقة جازان، كما تمكنت من ضبط أحد الأشخاص؛ حيث كان يقوم بعمليات بنكية عن طريق المبيعات عبر خدمة مدى من بطاقة صرّافة المفقود، الذي ادعى في أثناء التحقيق، بأنه وجدها ملقاة على الأرض.

ودعت أسرته مَن يجد أيّ معلومات عنه، إلى التواصل معهم أو إبلاغ الجهات الأمنية.