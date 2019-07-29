السفارة السعودية تحذر مواطنيها في الفلبين

أصدرت سفارة خادم الحرمين في الفلبين تحذيراً عبر حسابها في “تويتر”، صباح اليوم، بسبب انتشار حمّى الضنك هناك. وقالت السفارة: تُهيب السفارة بالمواطنين الموجودين في جمهورية الفلبين أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات الصادرة عن وزارة الصحة الفلبينية بشأن الوقاية من مرض حمّى الضنك؛ نظراً لانتشاره في الآونة الأخيرة بصورة كبيرة. ودعت السفارة إلى التواصل معها عبر الهاتف في حالة الطوارئ.

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