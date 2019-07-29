اكتمال عملية نقل تشليح بريمان لموقعه الجديد بكبس 40 ألف طن سيارات ونقل 9 آلاف مركبة

أكملت فرق أمانة محاظفة جدة والجهات ذات العلاقة، في إطار عملية نقل تشليح حي بريمان، كبس 40 ألف طن من السيارات ونقل 9 آلاف مركبة إلى الموقع الجديد بشمال شرق جدة.

وأكد رئيس طائفة التشليح والحديد بجدة عبدالله السفري، وفقاً لـ”مكة”، أن نقل تشليح بريمان استغرق أكثر من شهر، وجرى ضغط نحو 40 ألف طن من السيارات، ونقل 9 آلاف أخرى بواسطة 1200 شاحنة نقل.

وأوضح السفري أن هناك 101 محل اكتمل تجهيزها في المقر الجديد خارج النطاق العمراني، مجهزة بالخدمات، وخُصصت للتشاليح والسكراب، مبيناً أن حجم التجارة في قطاع التشليح يقدر بـ800 مليون ريال سنويا.

وكانت أمانة جدة نفت في وقت سابق ما تردد عن تأجيل نقل تشليح بريمان إلى الموقع الجديد، ثم أعلنت لاحقاً أنها شرعت في نقل التشليح إلى موقعه الجديد شمال شرق جدة.