فريق طبي يزرع ذهباً في عين مريض بتبوك لإنقاذ حياته من ورم سرطاني

أجرى فريق طبي بمستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك عملية جراحية تعدّ الأولى من نوعها في منطقة تبوك، أنقذت حياة مواطن في العقد الثالث من العمر، بعدما وصل إلى المستشفى وهو يعاني من ورم أسفل العين وتشوهات خلقية.
وكشف التشخيص الذي أجري للمريض عن معاناته من فشل في العصب السابع بالجهة اليسرى، مع وجود ورم سرطاني أسفل العين، ترتب عليه عدم قدرته على إغلاق عينه، وتسبب بالتهاب وجفاف في العين.
وأجرى الفريق الطبي عملية لاستئصال الورم، وزرع ثقل من الذهب يبلغ وزنه 1.6 جرام بالجفن العلوي، وأغلق الأنسجة عليها حتى لا تتحرك للخارج وتقفل العين أثناء النوم، وسحب الجفن الأسفل للأعلى للمساعدة في إغلاق العين وعدم تعرضها للجفاف والالتهاب.
وتكللت العملية بالنجاح، حيث استغرق إجراؤها ساعة ونصف، وخرج المريض من المستشفى وهو بصحة جيدة.
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