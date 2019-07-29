5.8 مليون ريال مشاريع بلدية في القنفذة

أوضح رئيس بلدية محافظة القنفذة، المهندس سعيد الغامدي، بأن أمين محافظة جدة، الأستاذ صالح التركي، وقع مشاريع لبلدية محافظة القنفذة بقيمة إجمالية 5.818.069 ريال لتنفيذ عدد من المشروعات بالمحافظة، وهي كالتالي: - تسوير مقابر، مرحلة ثانية لمدة 18 شهراً - صيانة وتأهيل الأحياء القديمة لمدة 12 شهرا - صيانة ممشى البحيرات - سفلتة وأرصفة وإنارة، مرحلة ثانية لمدة 18 شهراً - درء أخطار السيول لمدينة القنفذة والقرى التابعة لها



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